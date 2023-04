Stand: 16.04.2023 12:30 Uhr Döner-Wurf beendet Streit zwischen Frauen auf Ü30-Party

Auf ungewöhnliche Weise hat eine Zeugin einen Streit in Salzgitter-Lebenstedt beendet. Zwei 26 und 29 Jahre alte Frauen waren in der Nacht zu Sonntag bei einer Ü30-Party mit einer 31-Jährigen aneinandergeraten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es zu Handgreiflichkeiten, dem Opfer wurden dabei unter anderem Haare ausgerissen. Erst als die Zeugin beherzt eingriff und ihre Dönertasche auf eine der mutmaßlichen Täterinnen warf, ließen die Frauen voneinander ab. Die Polizei verwies die beiden jüngeren Frauen schließlich der Party. Sie müssen mit Strafverfahren wegen Körperverletzung rechnen.

