Stand: 28.04.2025 10:20 Uhr Explosion in Goslar: 37-jähriger Mann schwer verletzt

In der Garage eines Hauses ist es am Samstagmorgen im Ortsteil Oker in Goslar zu einer Explosion gekommen. Dabei wurden laut der Polizei ein 37-Jähriger schwer und seine gleichaltrige Frau leicht verletzt. Grund für die Explosion sei mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhöhte Gaskonzentration in der Luft gewesen. Wie diese zustande kam, ist nach Angaben der Beamten Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) geflogen. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar, die Statik des Bauwerks soll in den nächsten Tagen untersucht werden. Wie die Feuerwehr Goslar auf Facebook mitteilte, seien durch die Wucht der Explosion auch die Türen und Fenster von zwei Nachbargebäuden eingedrückt worden. Der entstandene Schaden wird demnach auf 200.000 Euro geschätzt.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen des NDR Feuerwehroodcasts Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min