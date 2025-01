Stand: 07.01.2025 09:32 Uhr Diebe stehlen mehrere Kupferrohre aus einer Kirche

Kupferdiebe haben am vergangenen Wochenende mehrere Fallrohre an einer Kirche in Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) demontiert. Wie die Polizei berichtet, entfernten sich der oder die Täter unentdeckt mit den Rohren in unbekannte Richtung. Der Schaden liegt nach ersten Erkenntnissen im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Dienststelle in Northeim unter der Telefonnummer (05551) 914 80 zu melden.

Weitere Informationen Kupferdiebstahl-Serie geht weiter: Einbruch in Georgsmarienhütte Erneut haben Unbekannte eine große Menge Kupferkabel gestohlen und so einen Schaden von über 50.000 Euro verursacht. (20.12.2024) mehr

Weitere Informationen Kupferklau: Diebe erbeuten 1,5 Tonnen in Salzgitter Die Täter schlugen auf dem Gelände eines Windparks zu. Die Polizei ermittelt. (30.08.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min