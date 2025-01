Stand: 07.01.2025 15:35 Uhr Kupferrohre von einer Kirche gestohlen - Dieb geschnappt

Ein Kupferdieb hat am vergangenen Wochenende mehrere Fallrohre an einer Kirche in Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) demontiert. Nachdem die Polizei am Dienstagmorgen darüber berichtet hatte, gingen mehrere Hinweise bei der Polizei ein. Einer führte zu dem Haus eines 62-jährigen Mannes aus Nörten-Hardenberg. Vor Ort konnten die Beamten die Kupferfallrohre unter Büschen versteckt auffinden und sicherstellen. Der 62-Jährigen gab den Angaben zufolge den Diebstahl zu.

