Stand: 05.06.2023 14:20 Uhr Diebe stehlen 85 Eisbecher aus Automaten

Unbekannte Täter haben einen Eis-Automaten in Meinersen (Landkreis Gifhorn) geplündert und zahlreiche Eisbecher gestohlen. Laut Polizei schlugen sie im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen die Scheibe des Automaten ein, der auf dem Gelände der Sally Perel Realschule Meinersen steht. Die Geldkassette im Automaten rührten die Diebe nicht an. Einige Tage später entdeckte ein Spaziergänger die Eisbecher bei Ahnsen in der Oker schwimmend. Zwei Angler fischten sie aus dem Fluss. Der Diebstahl verursachte einen Schaden von rund 750 Euro. Die Polizei in Meinersen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05372) 97 85-0 zu melden.

