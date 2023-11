Stand: 28.11.2023 13:47 Uhr Das Grenzlandmuseum Eichsfeld zählt 1,5 Millionen Besucher

Gut 1,5 Millionen Menschen haben seit der Eröffnung das Grenzlandmuseum Eichsfeld oder die Außenanlagen besucht. Seit 1995 wurden 900.000 Karten für die Dauerausstellung verkauft, es wurden aber auch 600.000 Besucher auf dem frei zugänglichen Grenzlandweg gezählt, daß teilt die Museumsleitung mit. Dort gibt es in deutlicher Entfernung zum Museum Sensoren, die Besucher zählen. Der Grenzlandweg ist rund sechs Kilometer lang und verläuft entlang der hier noch erhaltenen Grenzanlagen, auf der thüringischen und der niedersächsischen Seite des ehemaligen Zauns. Die Dauerausstellung des Museum ist in den Gebäuden des ehemaligen Grenzübergangs Duderstadt/Worbis und zeigt die Geschichte der Teilung Deutschlands. Die 1,5 Millionen Besucher werden mit einem Thementag im Museum gefeiert: "Fluchten aus der DDR" ist das Motto am 2. Dezember, an dem Zeitzeugen über ihre Fluchtgeschichte berichten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Die 90er-Jahre