Stand: 06.01.2025 13:29 Uhr Dank beherzter Ersthelfer: Mann aus eiskaltem Fluss gezogen

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist ein 68-jähriger Mann am Sonntagabend in einen Fluss bei Willershausen (Landkreis Northeim) gefallen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hat eine 76-jährige Frau den Mann gefunden und sofort den Notruf gewählt. Noch bevor die Wasserrettung der Kreisfeuerwehr eintraf, konnte die Frau den 68-Jährigen mithilfe einer anderen Person über die Böschung aus dem eiskalten Wasser ziehen. Da der Mann bereits deutlich unterkühlt war, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann in die Aue gefallen ist, ist noch unklar.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min