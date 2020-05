Stand: 31.05.2020 08:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona in Göttingen: Schon 35 Personen infiziert

Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen sind mittlerweile 35 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Die Zahl der Infizierten könne aber noch weiter steigen, sagte Sozialdezernentin Petra Broistedt NDR 1 Niedersachsen. Alle Kontaktpersonen sollen getestet werden, auch über Pfingsten. Rund 120 Personen sind bislang untersucht worden, darunter 57 Kinder und Jugendliche. Ein 67-jähriger Mann muss künstlich beatmet werden. Die anderen Betroffenen seien symptomfrei, so Broistedt. Für heute sind ihren Angaben zufolge weitere 90 Tests geplant. Mit den Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Insgesamt würden 300 Schnelltests, die bereits nach etwa acht statt nach 48 Stunden das Ergebnis liefern, zur Verfügung stehen. Erschwert wird die Aufarbeitung offenbar durch mangelnde Kooperation der Beteiligten. Von 90 Personen, die am Sonnabend getestet werden sollten, erschienen nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen nur 15 zur Untersuchung.

Göttingen: Zahl der Infizierten steigt weiter 30.05.2020 17:45 Uhr Bis Sonnabend sind 33 Corona-Infektionen nach privaten Feiern in Göttingen nachgewiesen worden. Petra Broistedt, Leiterin des Corona-Krisenstabs Göttingen, äußert sich im Interview.







Betroffene auch im Landkreis Göttingen und in Salzgitter

Bei den Betroffenen handelt sich den Angaben zufolge überwiegend um Mitglieder mehrerer Großfamilien. Sie sollen sich auf mehreren privaten Feiern infiziert haben. Laut Broistedt stammen sie zum Teil auch aus dem Landkreis Göttingen und anderen Städten, unter anderem aus Salzgitter. Rund 160 Menschen befänden sich in häuslicher Quarantäne, so Broistedt. Die Stadt arbeite mit Hochdruck daran, Kontaktpersonen ausfindig zu machen und Infektionsketten nachzuverfolgen. Die Anzahl der zu kontaktierenden Personen läge im dreistelligen Bereich.

Quarantäne nicht eingehalten

Ein unter Corona-Quarantäne stehender Mann, der mehrfach gegen Auflagen verstoßen und sich unter anderem in Göttingen aufgehalten habe, soll laut Broistedt in Verbindung mit dem Infektionsgeschehen stehen. Er sei aber nicht der Patient Null. Der Mann war am Freitagnachmittag vom Ordnungsamt und der Polizei aus einem Hochhaus am Rande der Göttinger Innenstadt abgeholt worden - zum Gespräch mit einem Richter. Inzwischen befinde er sich unter Hausarrest in einer stadteigenen Wohnung, wo er bewacht wird.

Abstandsregeln nicht eingehalten - neue Infektionen

Bei einer Feier zur Wiedereröffnung eines Restaurants im Landkreis Leer hatten sich Mitte Mai 38 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 281 Menschen aus diesem Umfeld befinden sich in Quarantäne. In Bremerhaven und Cuxhaven haben sich rund 50 Angehörige einer freikirchlichen Gemeindemit dem Virus infiziert. Auch dort befindet sich eine dreistellige Zahl von Personen in Quarantäne.

