Stand: 03.08.2020 10:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Weniger Einsätze für Bergretter im Harz

Die ehrenamtlichen Retter der Bergwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Harz sind im ersten Halbjahr zu 134 Einsätzen ausgerückt - deutlich weniger als in den Vorjahren. Im Frühjahr habe es so gut wie keine Einsätze gegeben, weil wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Menschen in der Harz-Region unterwegs waren. "Von Mitte Februar bis Mitte Mai war es schon spürbar, dass weniger Einsätze durch den Lockdown zu verzeichnen waren", sagte DRK-Sprecherin Kerstin Hiller in Hannover. "Ab Mitte Mai sind die Einsatzzahlen deutlich gestiegen, mehr als in den Vorjahren."

81 ehrenamtliche Bergretter in Niedersachsen

Im gesamten Jahr 2019 gab es in Niedersachsen 242 Einsätze. Nach Angaben des DRK handelte es sich meist um Mountainbike- und Wanderunfälle. Die Bergwacht in Niedersachsen hat derzeit vier aktive Gruppen mit insgesamt 81 Mitgliedern. Die Ehrenamtlichen sind im Harz im unwegsamen Gelände, abseits von Straßen und Wegen, für die Rettung zuständig. Dazu gehören die Wander-, Kletter- und Skigebiete. Auch gibt es eine Gruppe, die sich auf die Untertagerettung spezialisiert hat. Im Notfall kann die Bergwacht Harz unter der Notrufnummer 112 angefordert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.08.2020 | 09:30 Uhr