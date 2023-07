Stand: 04.07.2023 16:19 Uhr Chemieunfall an der Uni Göttingen: Vier Menschen verletzt

Auf dem Nordcampus der Georg-August-Universität Göttingen hat es am Dienstag einen Unfall mit einer giftigen Chemikalie gegeben. In einem Treppenhaus des Instituts für Organische und Biomolekulare Chemie soll eine Flasche mit der giftigen Chemikalie Thionylchlorid heruntergefallen und zerbrochen sein. Nach Angaben der Einsatzkräfte haben Mitarbeiter der Universität sofort reagiert und den Stoff neutralisiert. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und durchlüftete das Treppenhaus. Vier Menschen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt - darunter zwei Feuerwehrleute. Sie wurden nach Angaben einer Feuerwehr-Sprecherin in Krankenhäusern behandelt. Sechs Menschen seien dort ebenfalls vorsichtshalber untersucht worden. Thionylchlorid kann schwere Verätzungen der Haut sowie Augenschäden hervorrufen und ist auch beim Einatmen giftig. Die Chemikalie ist unter anderem in bestimmten Batterien enthalten.

