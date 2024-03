Stand: 18.03.2024 10:14 Uhr Bus fährt Frau übers Bein: 53-Jährige kommt ins Krankenhaus

Bei einem Unfall an einer Bushaltestelle in Einbeck (Landkreis Northeim) ist am Freitag eine Frau verletzt worden. Laut Polizei war die 53-Jährige zuvor gemeinsam mit anderen Fahrgästen an der Haltestelle "Königsberger Straße" ausgestiegen. Als dann der Busfahrer seine Fahrt fortsetzen wollte, sei er beim Anfahren über ihr linkes Bein gerollt. Wie genau die Frau unter die Räder des Busses geraten konnte, ist den Angaben zufolge noch unklar. Sie musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Einbeck ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (05561) 3131 - 0.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min