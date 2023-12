Stand: 08.12.2023 15:29 Uhr Bundesweit einzigartiger Studiengang beginnt in Göttingen

Am Gesundheitscampus Göttingen startet zum Sommersemester 2024 der neue Masterstudiengang "Gesundheit und Innovation in der sozialen Arbeit". Er richtet sich an Menschen, die in der sozialen Arbeit tätig sind. In drei Semestern sollen die Studierenden lernen, den komplexen gesellschaftlichen Wandel zu verstehen. Das Angebot sei bundesweit einmalig, teilen die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK) und die Universitätsmedizin Göttingen mit. Der Masterstudiengang biete die Möglichkeit, sich intensiv mit den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der sozialen Arbeit auseinanderzusetzen. Seit 2016 können am Gesundheitscampus in Göttingen verschiedene Studiengänge im medizinischen und sozialen Bereich belegt werden, darunter auch die Hebammenwissenschaft. Eingeschrieben sind zurzeit 670 Studierende.

