Bürgermeisterwahl ungültig - Amtsinhaberin will in Berufung gehen Stand: 02.04.2024 19:25 Uhr Nachdem das Verwaltungsgericht Göttingen die Bürgermeisterwahl von Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) für ungültig erklärt hatte, will Amtsinhaberin Franziska Schwarz (SPD) in Berufung gehen.

"Mit dem Urteil sehe ich meine Arbeit und meine Reputation als Bürgermeisterin in einer Weise beschädigt, die ich nicht so nicht stehen lassen will", teilte die Politikerin am Dienstag mit. Sie werde einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg stellen.

Videos 2 Min Bürgermeisterwahl in Bad Gandersheim für ungültig erklärt Laut Verwaltungsgericht Göttingen hat Franziska Schwarz (SPD) im Jahr 2021 verdeckt Wahlkampf geführt. (29.2.2024) 2 Min

Schwarz soll ihre Neutralitätspflicht verletzt haben

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts hatte die SPD-Politikern in den letzten Wochen des Wahlkampfs für die Bürgermeisterwahl 2021 ihre Neutralitätspflicht verletzt. Sie habe ihr Amt ausgenutzt, um verdeckt Wahlkampf zu führten, urteilte das Gericht. In dem Verfahren ging es um sogenannte "Gespräche über den Gartenzaun", bei denen Schwarz als Bürgermeisterin die Ortschaften besucht hatte. Dabei sei sie nicht "offen als Privatperson und Wahlkämpferin in eigener Sache aufgetreten", urteilte das Gericht.

Urteil habe weitreichende Folgen über Bad Gandersheim hinaus

Die Auffassung des Gerichts teilt Schwarz nicht: Das Gesprächsangebot habe sie im ersten Jahr der Corona-Pandemie begonnen und in den Folgejahren fortgeführt, weil die Nachfrage dazu aus den Dörfern selbst kam, teilte Schwarz mit. Auch 2021 habe es sich um dienstliche Veranstaltungen und nicht um privaten Wahlkampf gehandelt. "Ich habe immer strikt darauf geachtet, dies voneinander zu trennen", so Schwarz. Das Urteil habe in Schwarz' Augen weitreichende Folgen über Bad Gandersheim hinaus. Sollte es rechtskräftig werden, bedeutete dies, dass sich Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber "in den letzten sechs Wochen vor der Wahl draußen möglichst nicht blicken lassen sollten", sagt die Politikerin. Ansonsten liefen sie Gefahr, dass ihre Wahl später wegen "angeblicher Verletzung des Neutralitätsgebots von irgendeiner Person angefochten wird".

Weitere Informationen Bad Gandersheim: Bürgermeisterwahl ungültig - Rat prüft Berufung Ein Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die Bürgermeisterin verdeckten Wahlkampf geführt hat. Kommen jetzt Neuwahlen? (01.03.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.04.2024 | 20:00 Uhr