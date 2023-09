Stand: 02.09.2023 13:35 Uhr Brockenbahn soll neue Strecke nach Braunlage bekommen

Im Harz ist eine neue Verbindung der Brockenbahn zwischen Braunlage (Landkreis Goslar) und Wernigerode (Sachsen-Anhalt) geplant. Das bestätigte Braunlages Bürgermeister, Wolfgang Langer (Bürgerliste), dem NDR Niedersachsen. Die neue Strecke würde demnach bis zur Talstation der Wurmberg-Seilbahn führen. "So würden die beiden touristischen Zentren des Harzes miteinander verbunden", sagte Langer. Damit gäbe es neben den bereits kostenlosen Busverbindungen eine "ganz klare" Alternative zum Auto. Im Winter versinkt die Region regelmäßig in Verkehrschaos. Für die neue Strecke soll Langer zufolge nun eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Idealerweise lägen dann in fünf Jahren alle nötigen Genehmigungen vor. Zunächst hatte die "BILD-Zeitung" darüber berichtet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus