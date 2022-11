Stand: 30.11.2022 15:00 Uhr Brennholzkauf: Polizei Duderstadt warnt vor Fake-Shop

Die Polizei in Duderstadt (Landkreis Göttingen) warnt vor einem gefälschten Online-Shop im Internet, in dem Brennholz zum Verkauf angeboten wird. Die Seite brennholzwloka.de/ ist nach Erkenntnissen der Ermittler weiterhin aktiv. Ein Mann aus Waake hat die Polizei auf die Internetseite hingewiesen. Er bietet über seinen Facebook-Account ofenfertiges Brennholz an und hat dort seine Handynummer angegeben. Telefonisch meldeten sich mehrere Kunden, die fragten, ob er auch Holz auf Paletten im Angebot habe. Das hätten sie im Internet auf „seiner“ Seite gelesen mit dem Hinweis, dass sie den Kaufpreis nach Bulgarien überweisen sollten. Der Holzverkäufer hat aber gar keine Internetseite und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass unbekannte Täter mit Hilfe der Daten auf der Facebook-Seite den betrügerischen Brennholz-Shop erstellt haben.

Die Polizei rät:

immer Preise vergleichen: Betrüger locken oft mit niedrigen Preisen

den Namen des Online-Shops in einer Suchmaschine eingeben, um Erfahrungen anderer Kunden herauszufinden

sichere Zahlungswege wählen, wie Kauf auf Rechnung oder Lastschriftverfahren

