Stand: 10.01.2025 12:19 Uhr Brennender Lkw: Aufwendige Löscharbeiten auf A2-Rastplatz

Ein Lastwagen ist am frühen Freitagmorgen auf dem Rastplatz Essehof (Landkreis Helmstedt) an der Autobahn 2 in Brand geraten. Nach Angaben der Gemeindefeuerwehr Lehre bestand die Ladung aus Elektroschrott. Das Löschen habe sich schwierig gestaltet, so die Feuerwehr. "Während der Löscharbeiten kam es immer wieder zu kleineren Explosionen im brennenden Elekroschrott", sagte Sprecher Rainer Madsack. Zunächst hätten Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren Löschwasser im Pendelverkehr auf den Rastplatz gefahren. Dann sei die Ladung mit Schaum abgedeckt worden, hieß es. Mithilfe eines Baggers wurde der schwelende Elektroschrott schließlich aus dem Lkw gehoben und auf dem Parkplatz verteilt. Auf diese Weise wollen die Feuerwehrleute alle Glutnester beseitigen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Am Freitagmittag dauerten die Löscharbeiten noch an. Der Rastplatz Essehof-Süd nahe dem Kreuz Wolfsburg Königslutter ist wegen des Einsatzes gesperrt.

