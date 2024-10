Stand: 19.10.2024 08:29 Uhr Recyclinghof-Brand beschäftigt Feuerwehr die ganze Nacht

Auf einem Recyclinghof in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) hat in der Nacht zu Samstag Elektroschrott gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte bis zum frühen Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Menschen im Bad Harzburger Stadtteil Harlingerode und in Goslar wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Laut Feuerwehr konnte es anfangs nicht ausgeschlossen werden, dass Schadstoffe in die Luft gelangt waren. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.10.2024 | 08:00 Uhr