Stand: 16.02.2024 07:01 Uhr Braunschweiger Personalchef droht Streikenden mit Folgen

Der Personalchef der Westermann Logistik (WLG) hat Beschäftigten mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gedroht, wenn sie an Streiks teilnehmen. Ein entsprechendes Schreiben liegt dem NDR Niedersachsen vor. Bei der WLG gebe es einen ungekündigten Haustarifvertrag. Damit bestehe Friedenspflicht und Streiks seien rechtswidrig, heißt es darin. Ver.di hatte Anfang der Woche zu einem zweitägigen Streik in dem Unternehmen aufgerufen. Denn die Gewerkschaft schätzt die Rechtslage anders ein: Im Haustarifvertrag sei für die Löhne eine direkte Anwendung des Tarifvertrages des Verkehrsgewerbes Niedersachsen vereinbart. Deshalb dürften die WLG-Beschäftigten auch für mehr Geld mitstreiken, so Gewerkschaftssekretär Orhan Sat. Ver.di verhandelt zurzeit über den Tarifvertrag für das Speditions- und Logistikgewerbe in Niedersachsen. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn, der Arbeitgeberverband bietet 3 Prozent.

