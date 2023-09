Stand: 21.09.2023 09:06 Uhr Braunschweig soll Regenbogen-Zebrastreifen bekommen

In der Braunschweiger Innenstadt soll es künftig auch Zebrastreifen in Regenbogenfarben geben. Das habe der Rat der Stadt am Mittwoch beschlossen, wie die "Braunschweiger Zeitung" berichtet. Die bunten Zebrastreifen sollen in erster Linie dort angelegt werden, wo sie wenig Relevanz für die Verkehrssicherheit haben, also unter anderem in Fußgängerzonen. Wie viele Zebrastreifen in Regenbogenfarben die Stadt erhalten soll, steht noch nicht fest. Einer soll es mindestens werden. Ein möglicher Ort könnte das Kult-Viertel rund um den Friedrich-Wilhelm-Platz sein. Die Umsetzung ist bis Sommer 2024 geplant. Regenbogen-Zebrastreifen gibt es in Hamburg, Bonn, Nürnberg und Wiesbaden.

Weitere Informationen Bunte Zebrastreifen in St. Georg unzulässig? Wie geht es weiter mit den Regenbogenmarkierungen in Hamburg-St. Georg? Die Innenbehörde sieht Verwechslungsgefahr mit Zebrastreifen - und die sind in Tempo-30-Zonen unzulässig. (28.05.2019) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.09.2023 | 09:00 Uhr