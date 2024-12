Stand: 13.12.2024 09:55 Uhr Braunschweig: Streit mit Mutter löst Großeinsatz an Schule aus

Ein Streit hat am Donnerstagmittag einen Großeinsatz an der Grundschule Bürgerstraße in Braunschweig ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war die Mutter eines Schulkinds mit Behördenmitarbeitern in Streit geraten. Eine ihrer zwei Begleiterinnen habe außerdem aggressiv auf hinzugerufene Polizisten eingeredet. Versuche der Beamten, die Begleiterin zu beruhigen, scheiterten demnach - stattdessen rief die Begleiterin eine 57-jährige Bekannte an. Diese habe am Telefon Aussagen gemacht, die von mithörenden Beamten als Drohung verstanden wurden. Die Polizei leitete deshalb eine Räumung der Schule ein. Diese wurde aber abgebrochen, weil die Beamten die 57-Jährige nach eigenen Angaben schnell stellten. Laut Polizei waren fast alle verfügbaren Funkstreifen im Einsatz, die Gefährdungslage habe sich aber nicht bestätigt. Die Begleiterin der Mutter, die die Polizisten auch angegriffen haben soll, verletzte sich bei dem Einsatz leicht und erlitt einen Schwächeanfall. Gegen sie und die 57-Jährige laufen nun mehrere Strafverfahren.

