17.09.2020

Braunschweig: SPD diskutiert Rückkehr zu Sirenen

Nach den Problemen beim Warntag in Braunschweig vor einer Woche will die SPD-Fraktion den Einsatz von Sirenen diskutieren. Die Stadt hatte diese vor Jahren demontiert und setzt stattdessen auf die Warn-App "Nina". Beim bundesweiten Warntag am vergangenen Donnerstag hat "Nina" in Braunschweig wie auch andernorts in Niedersachsen allerdings nicht richtig funktioniert. Die Warn-App schlug erst eine halbe Stunde nach dem geplanten Beginn um 11 Uhr an. Von einem kompletten Versagen spricht der feuerwehrpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Matthias Diesterheft. Im Krisenfall müsse jeder Mensch in Braunschweig sicher informiert werden können. Als Konsequenz fordert er, möglicherweise die vor Jahren abgebauten 48 Sirenen im Stadtgebiet wieder neu zu installieren. Die SPD will das Thema in der kommenden Ratssitzung diskutieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.09.2020 | 13:30 Uhr