Stand: 12.01.2023 11:20 Uhr Braunschweig: Leer stehendes Haus steht in Brand

In Braunschweig hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein leer stehendes Einfamilienhaus gebrannt. Verletzte gab es nicht, teilte die Polizei Braunschweig mit. Sie spricht von einem hohen Schaden am Haus im Braunschweiger Stadtteil Bebelhof. Die Ursache sei unklar. Die Ermittlungen zu der Ursache des Brandes dauerten an. Laut der "Braunschweiger Zeitung" hätten die Einsatzkräfte zunächst Schwierigkeiten gehabt, sich Zugang zu dem verwilderten Haus zu verschaffen. Die Feuerwehr selbst war am Donnerstagvormittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

