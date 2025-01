ICE-Fahrgast sorgt für Bahnhofs-Sperrung in Braunschweig Stand: 23.01.2025 17:00 Uhr Ein verhaltensauffälliger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in einem ICE von Berlin nach Braunschweig gereist. Das Zugpersonal schaltete die Bundespolizei ein - der Mann flüchtete und sorgte für eine Sperrung des Bahnhofs.

Beim Eintreffen der Beamten sei der 23-Jährige bereits nicht mehr im Zug gewesen, teilte die Bundespolizei in Hannover am Montag mit. Zuvor hatte er den Angaben zufolge mit einem Nothammer eine Tür eines Waggons von innen beschädigt. Dann sei er über die Gleise des Hauptbahnhofs verschwunden. Polizisten suchten nach dem Flüchtigen, entdeckten allerdings nur ein Küchenmesser und den Nothammer am Bahnsteig. Außerdem hatte der Mann nach Angaben der Bundespolizei unter anderem einen Personalausweis, ein Mobiltelefon sowie eine geringe Menge Kokain und Cannabis in dem ICE zurückgelassen. Der Hauptbahnhof Braunschweig wurde in der Nacht für eine Stunde für den Bahnverkehr gesperrt - es kam zu Einschränkungen.

Bundespolizei ermittelt gegen 23-Jährigen

Videoaufnahmen innerhalb des Hauptbahnhofes erhärteten den Verdacht gegen den 23-Jährigen - er wurde am frühen Morgen von Polizisten ergriffen. Wegen seiner Verletzungen und seines auffälligen Verhaltens hätten Anwohnende die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Nach einer medizinischen Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen gegen den 23-Jährigen ein - unter anderem wegen Sachbeschädigung, Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen, Erschleichen von Leistungen und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen unbefugten Aufenthalts in den Gleisen.

Hinweis der Redaktion: Wir haben den Artikel im Hinblick auf die Fundorte präzisiert: Messer und Nothammer wurden am Bahngleis gefunden, die zurückgelassenen persönlichen Sachen befanden sich im Zug.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr