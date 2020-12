Braunschweig: Hunderte demonstrieren gegen AfD-Parteitag Stand: 05.12.2020 11:42 Uhr Mehrere Hundert Menschen haben am Morgen in Braunschweig gegen den Landesparteitag der AfD protestiert. An dem Treffen nehmen rund 500 Parteimitglieder teil.

Zwei Kundgebungen in der Nähe der Tagungshalle seien zunächst ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Demonstrierende zeigten Transparente und schwenkten Fahnen mit Parolen gegen Rechts, andere trommelten. Einige Aktivisten blockierten nach eigenen Angaben zudem zeitweise eine Zufahrtstraße zu der Halle.

Bündnis sieht in Braunschweig Hotspot für Rechtsextremismus

Zu den Protesten hat das Braunschweiger "Bündnis gegen Rechts" aufgerufen. Dessen Sprecher Sebastian Wertmüller kritisierte im Vorfeld, dass sich Braunschweig immer mehr zum Hotspot des Rechtsextremismus in Niedersachsen entwickele. Es gebe einerseits gewalttätige Neonazis, aber auch die AfD als "parlamentarischer Arm der rechten Szene" tauche immer häufiger in der Stadt auf.

Treffen vor Ort trotz Corona

Die AfD will bei ihrem Landesparteitag die Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen. An dem Treffen nehmen rund 500 Mitglieder teil. Die Partei hatte sich trotz der Corona-Krise gegen eine Online-Veranstaltung entschieden. Zuletzt hatte die AfD im September in Braunschweig Jens Kestner zu ihrem neuen Landesvorsitzenden gewählt.

