Braunschweig: Hoher Schaden nach Einbruch bei Deutscher Bahn

In Braunschweig haben Unbekannte beim Diebstahl von Werkzeug und Geräten der Deutschen Bahn einen Schaden in Höhe von 215.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Bundespolizei hatte ein Bahnmitarbeiter am Freitagmorgen den Einbruch auf das Bahngelände an der Ackerstraße gemeldet. Die Täter zuvor eine Bahnschranke abgesägt und die Stahltüren einer Werkstatt aufgebrochen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Bundespolizei unter (0511) 30 36 50 entgegen.

