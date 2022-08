Stand: 15.08.2022 16:25 Uhr Braunschweig: Freund sticht bei Spaziergang auf Freundin ein

Eine 25-Jährige ist am Samstagabend auf einem Spaziergang in Braunschweig von ihrem Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen worden. Der 37-Jährige habe unvermittelt auf die Frau eingestochen und sei geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Die 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Angaben zu ihrem Zustand machte die Polizei am Montag nicht. Den Beamten gelang es, den Tatverdächtigen zu stellen und festzunehmen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.08.2022 | 06:30 Uhr