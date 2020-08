Stand: 03.08.2020 10:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Braunschweig: Frau hält Fledermaus für Einbrecher

Eine laut Polizeibericht stark verängstigte Anwohnerin hat am Wochenende in Braunschweig die Polizei alarmiert. Wie ein Sprecher mitteilte, hatte die Frau im Haus Stimmen und Geräusche gehört und Einbrecher vermutet. Die Beamten stießen dann aber statt auf Verbrecher nur auf eine verirrte Fledermaus. Das Tier sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Freiheit entlassen worden, heißt es im Bericht.

