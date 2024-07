Stand: 16.07.2024 07:47 Uhr Braunschweig: Feuerwehr löscht Brand in Pflanzenschutz-Firma

In einem Braunschweiger Betrieb, der biologische Pflanzenschutzmittel herstellt, ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. In einer Mischtrommel sei ein Harzgemisch in Brand geraten, zeitweise seien Flammen zu sehen gewesen, teilte die Feuerwehr Braunschweig mit. Plötzlich hätten dann Gase durchgezündet und die Anlage sowie den gesamten Betriebsraum in Brand gesteckt. Eine große, schwarze Rauchsäule war weithin zu sehen, Anwohnerinnen und Anwohner sollten deshalb Türen und Fenster schließen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Hilfe von Pulver und Schaum. Es sei verhindert worden, dass sich das Feuer auf andere Gebäudeteile ausbreitete, hieß es. Verletzt wurde niemand. Es seien keine Umweltschäden im Boden oder Wasser festgestellt worden, so die Feuerwehr. Nach rund sechs Stunden Einsatz konnten die 55 Feuerwehrleute am Abend abrücken.

