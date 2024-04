Stand: 23.04.2024 11:34 Uhr Braunschweig: Feuerwehr entdeckt leblose Frau in Wohnung

In Braunschweig haben Feuerwehrleute in der Nacht zu Dienstag eine leblose Frau in einer verrauchten Wohnung gefunden. Versuche, die 63-jährige wiederzubeleben, blieben laut Polizei erfolglos. Sie starb noch vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum genauen Hergang des Unglücks. Derzeit gehen die Ermittler von einem natürlichen Tod aufgrund eines akuten Krankheitsfalls aus. Ursache des Rauches war angebranntes Essen. Die Feuerwehr nahm die Pfanne von der Herdplatte und löschte das Feuer ab. Anwohner des betroffenen Mehrfamilienhauses in Braunschweig hatte die Feuerwehr alarmiert. Wegen des Rauches hatten mehrere Warnmelder ausgelöst.

