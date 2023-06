Stand: 16.06.2023 19:55 Uhr Falsche Polizisten erbeuten bei "Kontrolle" vierstellige Summe

Ein 35-jähriger Transporterfahrer ist am Donnerstag Opfer eines Trickbetrugs geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Mann von drei Unbekannten in einem Pkw unter dem Vorwand einer Kontrolle aus dem laufenden Verkehr gelotst. Aufgrund einer Sprachbarriere habe der Fahrer geglaubt, es mit Zivilpolizisten zu tun zu haben. Einer der Trickbetrüger habe den 35-Jährigen gefragt, ob er Bargeld mit sich führe. Der Mann zeigte den vermeintlichen Beamten einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Der falsche Polizist habe behauptet, dass das Geld in Deutschland so nicht verwahrt werden dürfe. Der Unbekannte nahm die Summe an sich und floh mit seinen Komplizen. Der Mann habe mit Hilfe eines Passanten dann die richtige Polizei alarmiert und Anzeige erstattet, heißt es in einer Pressemitteilung der Ermittler.

