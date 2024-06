Stand: 20.06.2024 13:53 Uhr Braunschweig: Falsche Handwerker erbeuten mehrfach Schmuck

In der Braunschweiger Innenstadt haben Unbekannte am Mittwochnachmittag Goldschmuck und Bargeld von mehreren Senioren gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, gaben sich die Betrüger in beiden Fällen als Handwerker aus. Zuerst sollen sie einer 86-Jährigen den Wechsel von Heizungsthermostaten vorgetäuscht haben. Dabei sollen sie die Tür hinter sich abgeschlossen haben, angeblich um die Verbreitung von giftigen Dämpfen zu vermeiden. Nachdem die beiden Männer gegangen waren, bemerkte die Frau, dass Goldschmuck und Bargeld fehlten. Anderthalb Stunden später gaben sich laut Polizei drei unbekannte Männer als Mitarbeiter der Stadt aus. Sie sollen vorgegeben haben, den Wasserdruck prüfen zu wollen. Auch hier entwendeten sie Schmuck eines älteren Ehepaares.

