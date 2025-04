Stand: 09.04.2025 13:10 Uhr Braunschweig: Fahrgast geht auf Kartenkontrolleur los

Ein 25-Jähriger hat am Wochenende bei der Fahrschein-Kontrolle in einer Braunschweiger Straßenbahn einen der Kontrolleure angegriffen. Wie die Polizei Braunschweig am Mittwoch mitteilte, hatte der Beschuldigte nur ein Bild auf seinem Smartphone vorgezeigt und wurde im Laufe der Kontrolle aggressiv. Der Kontrolleur sei dabei nicht schwer verletzt worden. Weil sich der 25-Jährige nicht ausweisen konnte, wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht. Dort fiel auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Nach Angaben der Polizei kam der Beschuldigte in die JVA Wolfenbüttel.

