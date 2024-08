Stand: 28.08.2024 08:15 Uhr Braunschweig: Abwasser-Pumpwerk für fast 40 Millionen Euro

In Braunschweig hat der Neubau des Haupt-Pumpwerks der Stadt begonnen. Fast 40 Millionen Euro kostet das Projekt laut der Stadt Braunschweig. Das Abwasserpumpwerk soll demnach rund 90 Prozent des Abwassers aus dem gesamten Stadtgebiet über eine sechs Kilometer lange Leitung zum Klärwerk Steinhof befördern. Die moderne, neue Anlage soll Ende 2028 in Betrieb gehen. Sie ersetzt das alte Pumpwerk aus dem Jahr 1957. Durch den Neubau sei die Abwasserentsorgung für die kommenden Jahrzehnte gesichert, so Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD). Das neue Abwasserwerk soll außerdem bei Starkregen vor Hochwasser schützen.

