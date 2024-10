Stand: 30.10.2024 13:45 Uhr Braunschweig: 91 Menschen nach Brand in Geschäft evakuiert

Ein Brand in einem Ladengeschäft hat am Mittwochmittag in der Innenstadt von Braunschweig für einen Großeinsatz gesorgt. Die Feuerwehr rückte mit drei Löschzügen an. Insgesamt 91 Menschen wurden den Angaben zufolge evakuiert, zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Das betroffene Gebäude am Bohlweg wird gelüftet. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Der Bohlweg als zentrale Verkehrsachse musste gesperrt werden, der Verkehr in der Innenstadt wurde stark gestört.

