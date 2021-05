Stand: 10.05.2021 21:05 Uhr Braunschweig: 21 Corona-Fälle in Landesaufnahmebehörde

In der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) in Braunschweig-Kralenriede sind seit Freitag 21 Coronafälle unter Bewohnerinnen und Bewohnern eines Gebäudes nachgewiesen worden. Das teilte die Stadt Braunschweig am Montag mit. Nach ersten Fällen habe die LAB zunächst unter engeren Kontaktpersonen Abstriche nehmen lassen, anschließend seien die positiv getesteten Personen in einem Gebäudekomplex isoliert worden. Am Dienstag sollen etwa 100 weitere Bewohnerinnen und Bewohner auf das Virus getestet werden. In einem einem weiteren Schritt sollen am Mittwoch die übrigen etwa 300 Geflüchteten, die aktuell in Kralenreide untergebracht sind, getestet werden. Die infizierten Personen seien "vereinzelt symptomatisch", so die Stadt. Schwere Erkrankungen seien bisher nicht bekannt.

