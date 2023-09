Stand: 12.09.2023 16:20 Uhr Brauerei Härke stellt zum Jahresende Betrieb in Peine ein

Die Braumanufaktur Härke stellt Ende diesen Jahres ihren Betrieb in Peine ein. Das gab der Eigentümer, das Einbecker Brauhaus, in einer Ad-hoc-Mitteilung am Montag bekannt. Grund dafür seien sinkende Verkaufszahlen bei steigenden Kosten. Die Marke Härke soll es weiter geben, das Bier werde künftig in bisheriger Menge und Qualität in Einbeck hergestellt, hieß es. Die Einbecker Brauerei hatte das Traditionsunternehmen aus Peine bereits 2013 nach einer Insolvenz übernommen. Von der Schließung sind nach Unternehmensangaben sieben Beschäftigte betroffen. Ihnen werde eine Weiterbeschäftigung in Einbeck angeboten, hieß es. Seit 2011 kümmert sich Einbecker um die Logistik und Abfüllung des Peiner Bieres. Härke wurde 1890 gegründet. Seit jeher füllte die Brauerei ihr Bier in Stadtzentrum von Peine ab. Dort sollen nun ein Seniorenwohnheim, eine Kindertagesstätte und Apartments entstehen.

