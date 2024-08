Brand zerstört Häuser in Vienenburg: Schaden in Millionenhöhe Stand: 12.08.2024 10:26 Uhr Ein Feuer hat vor einer Woche zwei Wohnhäuser in Vienenburg (Landkreis Goslar) zerstört. Polizei und Feuerwehr schätzen den entstandenen Schaden auf rund eine Million Euro.

Die beiden Wohnhäuser sind laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Die zwölf Bewohnerinnen und Bewohner des zerstörten Gebäudes werden bei der Suche nach einer Unterkunft durch die Stadt Goslar unterstützt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen in einem Schuppen beziehungsweise Carport hinter den Wohnhäusern ausgebrochen und schnell auf die Dachstühle der beiden angrenzenden Wohnhäuser übergegangen.

250 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben gegen 2 Uhr nachts am vergangenen Donnerstag über den Dachstuhlbrand informiert worden. 250 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten waren bis mittags im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Am Morgen war das Feuer demnach unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten sollten laut Feuerwehr noch bis in den Abend dauern. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.08.2024 | 07:30 Uhr