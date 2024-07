Stand: 09.07.2024 09:20 Uhr Brand in der Innenstadt: Vier Menschen in Wolfenbüttel verletzt

In der Innenstadt von Wolfenbüttel ist am Dienstagmorgen in einem Haus ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers musste das Gebäude mit 44 zum Teil noch schlafenden Bewohnern evakuiert werden. Vier von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war ein Kühlschrank in einer Wohnung im Erdgeschoss in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben verhindern, dass die Flammen auf weitere Zimmer und Stockwerke übergreifen. Eine Nachbarin hatte den Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.07.2024 | 09:30 Uhr