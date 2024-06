Stand: 07.06.2024 14:01 Uhr Brand in Pflege- und Erholungsheim - Matratze fängt Feuer

In einem Pflege - und Erholungszentrum in Dassel (Landkreis Northeim) hat am Donnerstagabend die Matratze einer Bewohnerin Feuer gefangen. Das meldet die Polizei Northeim. Demzufolge wachte die 26-Jährige auf und konnte sich ohne weitere Verletzungen retten. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Am Gebäude der Einrichtung entstanden laut Polizei keine Schäden. Wie es zu dem Feuer kam, sei noch unklar. Die Bewohnerin wurde einem Polizeisprecher zufolge anschließend medizinisch untersucht.

