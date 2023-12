Feuerwehr rettet 88-Jährige aus brennendem Zimmer Stand: 22.12.2023 09:54 Uhr In einem Senioren- und Pflegeheim in Bad Gandersheim ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen kamen in ein Krankenhaus. Rund 110 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war der Brand in einem Bewohnerzimmer in der dritten Etage ausgebrochen. Mitarbeitende des Altenheims im Landkreis Northeim hatten schon mit der Evakuierung des Stockwerks begonnen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Eine Bewohnerin musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben aus dem brennenden Zimmer retten. Die 88-jährige Frau wurde laut Polizei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch eine 55-jährige Pflegerin wurde bei dem Feuer leicht verletzt. Den Angaben zufolge mussten die Retter 15 Bewohner und Pflegende untersuchen.

Dritte Etage des Pflegeheims ist unbewohnbar

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Es kam demnach lediglich zu Schäden am Inventar und nicht am Gebäude. Die dritte Etage des Heims ist derzeit dennoch unbewohnbar. Die betroffenen Heimbewohner müssen deshalb intern anderweitig untergebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.12.2023 | 11:00 Uhr