In der Innenstadt von Northeim ist am späten Dienstagabend ein Fachwerkhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr war auch am Mittwochabend noch im Löscheinsatz. Dieser gestaltete sich sehr aufwändig - die Einsatzkräfte mussten das Gebäude laut Angaben eines Sprechers komplett abreißen. Menschen hatten sich demnach zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Haus aufgehalten. Die Bewohner benachbarter und angrenzender Gebäude wurden evakuiert. Inwieweit die Nachbargebäude zu Schaden kamen, war zunächst unklar. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung wurden Anwohner bis Mittwochabend aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zu Spitzenzeiten waren 250 Einsatzkräfte aus Northeim und umliegenden Kommunen im Einsatz. Am Mittwochabend waren noch immer 40 Feuerwehrkräfte vor Ort, um verbliebene Brände im Kellerbereich zu löschen. Zeugen hatten darauf hingewiesen, dass der Brand möglicherweise durch illegale Böller verursacht worden sein könnte. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 200.000 Euro.

