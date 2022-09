Stand: 09.09.2022 10:15 Uhr Brand in Göttinger Mehrfamilienhaus

In der Göttinger Innenstadt ist in der Nacht zu Freitag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner seien evakuiert worden, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge sei in einem Zimmer gelagerter Unrat entflammt. Die Feuerwehr habe den Brand innerhalb weniger Minuten gelöscht, die Wohnung sei aber vorerst nicht bewohnbar. Die Höhe des Schadens ist den Angaben zufolge noch unklar.

