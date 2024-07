Stand: 12.07.2024 13:42 Uhr Brand in Fertigungshalle in Osterode - Ursache unklar

Mehrere Feuerwehren sind am frühen Freitagmorgen zu einem Großeinsatz in einem Industriebetrieb in Osterode (Landkreis Göttingen) ausgerückt. Ersten Informationen zufolge war in einer Fertigungshalle eine Kaltumformpresse in Brand geraten. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Das Feuer konnten von etwa 80 Einsatzkräften der Werksfeuerwehr und den alarmierten Feuerwehren Osterode, Lasfelde und Freiheit unter Kontrolle gebracht werden. Es beschränkte sich nur auf die betroffene Maschine. Mitarbeitende des Unternehmens wurden nicht verletzt. Anwohner wurden durch die Warn-App KATWARN über den Großbrand informiert und gebeten wurden Türen und Fester geschlossen halten. Nach Angaben der Polizei bestand aber keine Gefährdung durch den Brand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.07.2024 | 13:30 Uhr