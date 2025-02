Stand: 28.02.2025 09:04 Uhr Brand in Braunschweig: Feuerwehr rettet bewusstlosen Mann

Bei einem Wohnungsbrand in Braunschweig hat ein aufmerksamer Nachbar offenbar Schlimmeres verhindert. Wie die Feuerwehr mitteilte, bemerkte der Mann am Donnerstagmorgen Rauch, der aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung drang. Sofort habe er die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte drangen daraufhin mit Atemschutz in die brennende Wohnung ein und fanden dort eine bewusstlose Person. Ein Notarzt untersuchte den geretteten Mann, bevor er zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ursache des Feuers ist den Angaben zufolge noch unklar.

