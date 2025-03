Stand: 17.03.2025 13:47 Uhr Brand in Ballenhausen: Feuerwehr rettet Schützenhaus

In Ballenhausen (Landkreis Göttingen) sind mehrere Feuerwehren ausgerückt, um ein Feuer am örtlichen Schützenhaus zu löschen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben wegen der starken Rauchentwicklung alarmiert worden. Alls die Einsatzkräfte eintrafen, stand am Schützenhaus der hölzerne Kugelfang der Schießbahn in Flammen. Das Feuer drohte, auf das benachbarte Schützenhaus überzugreifen, so die Feuerwehr. Das habe man verhindern können. Schlussendlich löschten die Einsatzkräfte den Brand rasch. Menschen kamen laut Feuerwehr nicht zu Schaden, die Brandurasche und die Schadenshöhe sind noch unbekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min