Stand: 16.08.2024 12:12 Uhr Brand im 13. Stock: Feuerwehr löscht in Göttinger Hochhaus

In der Nacht zu Freitag ist die Feuerwehr Göttingen zu einem Brand in einem der größten Hochhäuser der Stadt ausgerückt. Nach Angaben der Einsatzkräfte war kurz nach Mitternacht ein Alarm für einen Zimmerbrand in dem Hochhaus am Maschmühlenweg eingegangen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stellten sie lediglich ein kleineres Feuer im Flur des 13. Obergeschosses fest. Vermutlich habe dort Papier gebrannt, so die Einsatzkräfte. Ein Trupp der Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen können. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar.

