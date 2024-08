Stand: 22.08.2024 21:25 Uhr Brand auf Mülldeponie: Einsatz der Feuerwehr läuft noch

Auf dem Gelände des Alba-Entsorgungszentrums in Braunschweig brennt seit Mittwochabend eine größere Menge Grünabfälle. Der Brand sei seit der Nacht zu Donnerstag unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr Donnerstagnachmittag mit. Demnach hatte zwischenzeitlich Müll auf einer Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern in Flammen gestanden. Durch starken Wind breiteten sich die Flammen schnell aus, so ein Sprecher. Die Feuerwehr will den Grünschnitt kontrolliert abbrennen lassen. In der Nacht zu Freitag sollen noch zehn Feuerwehrleute vor Ort sein. Zuvor waren es zeitweise mehr als 120 Einsatzkräfte. Wegen der weiter bestehenden Rauch- und Geruchsbelästigung bleibe die Warnung für Anwohnerinnen und Anwohner aktiv, sagte die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag. Zur Brandursache ist bisher nichts bekannt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

