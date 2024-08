Stand: 27.08.2024 13:21 Uhr Brand auf Mülldeponie in Braunschweig: Einsatz beendet

Der Einsatz der Feuerwehr auf dem Gelände des Alba-Entsorgungszentrums in Braunschweig ist beendet. Wie die Feuerwehr am Dienstagmittag auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte, sind die letzten Einsatzkräfte am Montagabend abgezogen worden. Nun überwache das Entsorgungsunternehmen die Fläche und halte sie mit eigenen Löschmitteln nass, so die Feuerwehr. Seit Mittwochabend hatte auf dem Gelände dort eine große Menge Grünabfall gebrannt. Auf Luftbilder war zu sehen, dass zwischenzeitlich eine 1.000 Quadratmeter große Fläche betroffen war. Nachdem die Feuerwehr den Brand am Mittwoch unter Kontrolle gebracht hatte, ließen die Einsatzkräfte den Grünschnitt in den darauffolgenden fünf Tagen kontrolliert abbrennen. Die Ursache des Feuers ist weiter unklar.

