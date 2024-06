Stand: 05.06.2024 08:08 Uhr Brand auf Feld: 300 Rundballen gehen in Flammen auf

Etwa 300 Heuballen haben in der Nacht zum Mittwoch in Bokensdorf (Landkreis Gifhorn) gebrannt. Sie waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kurz hinter dem Ortseingang in der Feldmark unter einem zeltähnlichen Unterstand aufgestapelt. Mehr als 30 Feuerwehrleute aus den Ortswehren Weyhausen, Osloß und Bokensdorf waren im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass sich der Brand ausbreitete. Das Löschwasser wurde aus einem nahegelegenen Teich geholt. Die Brandursache ist unklar. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch länger an.

