Stand: 10.09.2024 09:48 Uhr Brand am Flughafen Braunschweig: Flugverkehr unterbrochen

Am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg hat es am Montagabend gebrannt. Nach Angaben eines Flughafensprechers war ein Gepäckband durch einen defekten Elektromotor in Brand geraten. Die Werkfeuerwehr des Flughafens habe die Flammen schnell gelöscht, so der Sprecher. Wegen der Rauchentwicklung konnte jedoch der Abflugbereich nicht genutzt werden. Durch intensives Lüften habe sich der Rauch dann verzogen, so der Sprecher. Der Flugverkehr war rund eine Stunde unterbrochen. Am Flughafen haben in der vergangenen Woche Bauarbeiten für ein neues Terminal begonnen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig Wolfsburg